Tekirdağ'da Turizm Haftası Renkli Başladı

Turizm haftası renkli başladı: İhracat gelirinin tek başına yüzde 15'ini karşılayan bacasız sanayi"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Turizm Haftası dolayısıyla Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende, kentin turizm potansiyeline dikkat çekildi.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Valilik Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program halk oyunları gösterileriyle renklendi.

Törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, turizmin Türkiye için büyük bir ekonomik güç olduğunu belirterek, "Turizm Türkiye'nin ihracat gelirinin tek başına yüzde 15'ini karşılayan bacasız sanayi. Ülkemizde her yıl 15-22 Nisan tarihleri arası Turizm Haftası olarak kutlanmaktadır. Turizm, iş istihdamını ve kazandırdığı ekonomik gelirleriyle ülkelerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan sektörlerin başında yer almaktadır" dedi.

Karaküçük ayrıca, Tekirdağ'ın turizmde sahip olduğu doğal güzelliklere, kültürel mirasa ve insan odaklı misafirperverliğe dikkat çekerek, "Tekirdağ'ın güler yüzlü insanları, birlikte yaşama kültürü, turist ağırlama ve karşılama konusundaki yüksek potansiyeli ile turizmde önemli bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.