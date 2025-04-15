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Şırnak'ta Nisan ayında yoğun kar yağışı ahırlara zarar verdi

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde nisan ayında lapa lapa kar yağışı etkili oldu. Fırtına ve tipi nedeniyle ahırların çatıları uçarken, hayvanlar dışarıda kaldı. Çiftçiler, yetkililerden acil yardım talep etti.

Şırnak'ta Nisan ayında lapa lapa kar yağdı, ahırlar zarar gördü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı bölgeyi beyaza bürürken, nisan ayında adeta kış manzaraları yeniden ortaya çıktı.

Özellikle Şırnak, Hakkari ve Van üçgeninde kalan Yeşilöz köyü fırtına ve tipi nedeniyle ahırların çatıları uçtu. Gece devam eden fırtına ve tipinin ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köye lapa lapa kar yağdı. Her yerin beyaza bürünmesi kış mevsimini anımsattı. Kar yağışının yoğun olduğu yüksek kesimlerde yol kapanmalarına karşı İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Fırtınadan dolayı ahırının çatısı çöktüğünü belirten, Hayati Acar, "Fırtınadan dolayı ahırımızın çatıları uçtu, duvarları yıkıldı, koyunlarımızı ahıra koyamıyoruz. Şu an çok zor durumdayız. Hayvanlarımız üç gündür dışarda. 15 santimetreye kadar kar yağmış. Hayvanlarımız bu soğukta hasta oluyorlar" dedi.

Çoban Ferhan Yacan ise, soğuklar nedeniyle hayvanlarının hasta olduğunu dile getirerek, "Yetkililerden bir an önce yardım talep ediyoruz. Çadır dahi olsa en azından bu soğuklar geçene kadar idare etmiş oluruz" ifadelerinde bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Genel
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