Samsun'da 19 Mayıs Kutlamaları Çelenk Sunma Töreni ile Başladı

Samsun'da 19 Mayıs Kutlamaları Çelenk Sunma Töreni ile Başladı
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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı. Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci anıta çelenk sundu ve etkinlikler gün boyunca devam edecek.

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı

SAMSUN - Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Kutlama programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, anıta çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından törene katılan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kutlamalar gün boyu sürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Genel
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