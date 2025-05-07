Milyonluk Tekneler Ankara'da Sergilendi

Milyonluk tekneler Başkent'te görücüye çıktı

ANKARA - Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği'nin ve Ankara Yelken Kulübü'nün desteklediği ve 60 firmanın katıldığı fuarda milyonluk tekneler Başkentlilerin beğenisine sunuldu.

2'nci Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Artı Boat Show Ankara, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da bir fuar merkezinde vatandaşların beğenisine sunuluyor. Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği'nin ve Ankara Yelken Kulübü'nün desteklediği ve 60 firmanın katıldığı fuarda 250'nin üzerinde tekne sergileniyor.

Fuara katılan vatandaşlardan Vedat Yüksel, fuarı beğendiğini ve Ankara için beklemedikleri bir fuar olduğunu belirtti. Yüksel, "Teknelerin yapılışı, dizaynı hoşumuza gitti. Türkiye için, insanlar için güzel olduğunu düşünüyorum. Tekneler arasında sportif tarzda olanlar daha çok hoşuma gidiyor. Biraz daha agresif dizayn, seri ve spor tarzda ki tekneler hoşuma gidiyor. Maddi durumum biraz daha iyi olsa tabii almak isterim. Fakat şu an da sadece gezici, görücüyüz" şeklinde konuştu.

Fuar için Bartın'dan gelen Veteriner Hekim Tansu Kocabaş, "Tekneciliğe yaklaşık 4 sene önce başladım. Bende tutkuya dönüştü. Sırf fuar için geldim Ankara'ya. Fuarı gezmeye yeni başladık. Bakıyoruz şu an da bizim bölgeye uygun ilginç bir şey bulursak yine değerlendireceğiz. Fiyatlar biraz yüksek geldi ama bakmaya devam edeceğiz yine de" ifadelerini kullandı.

Fuara katılan, Tekne üreticisi bir firmanın çalışanı Merve Gülsen, Vatandaşların fuara ilgisinin yoğun olduğunu belirtti. Tekne model ve fiyatları hakkında bilgiler veren Merve Gülsen sözlerine şu şekilde devam etti:

"Motorlu fiyatlarımız, motorsuz fiyatlarımız, standart donanımlı fiyatlarımız olarak değişiklik gösteriyor. Standart donanımlı haliyle motorsuz tekne fiyatlarımız yaklaşık olarak 2 milyon lira ile 3 milyon lira arasında oluyor. Motorlu tekne fiyatlarımızda, donanımlı haliyle beraber bu fiyatların üzerine çıkıyor."

Ürettiği Tekneler ile Fuar'a katılmak için Ankara'dan İzmir'e gelen Batuhan Çakmak, "Ankaralılar deniz olmadığı için tekne görmeye alışkın değil. Fuar'ın ilk günü olmasına rağmen biz ilgiden memnunuz. Gelen vatandaşlar hem teknelerimizi beğeniyorlar, hem de enerjileri yüksek ve bizim de enerjimizi yükseltiyorlar" ifadelerini kullandı.

Fuarda her bütçeye uygun teknelerin olduğunu belirten Çakmak, "4.5-5 metre uzunluğunda tekneler 100 bin liradan başlıyor. Arkamızda gördüğünüz tekneler 5-7 milyon lira arası fiyatlara kadar çıkıyor. Büyük teknelerimizde yaklaşık 40 metrekare bir yaşam alanı mevcut. 8 kişi ruhsatlı taşıma kapasitesi var. 8 kişi bu tekneler ile çok rahat bir şekilde gezip, konaklayabiliyorsunuz. Vatandaşlarımız sadece almak için değil, görüp deneyimlemek için mutlaka fuarımızı ziyaret etmeli" şeklinde konuştu.