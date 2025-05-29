Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Yoğunluğu Artıyor

Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Yoğunluğu Artıyor
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Tekirdağ'da Kurban Bayramı'na az bir süre kala bıçak bileme işlemlerinde yoğunluk üç katına çıktı. Esnaflar, seyyar satıcılardan uzak durulması konusunda uyarılarda bulundular.

Kurban geliyor, bıçaklar keskinleşiyor

Bileme mesaisi 3 katına çıktı

TEKİRDAĞ - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Tekirdağ'da bıçak bileme işlerinde yoğunluk artarken, esnaflar vatandaşları seyyar satıcılardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Tekirdağ Süleymanpaşa'daki Bedesten Çarşısı'nda bileme işlemleri üç katına çıktı.

Vatandaşlar bıçaklarını erkenden bilemeye getiriyor.

Yoğunluğun bayrama kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

Yoğunluk üç katına çıktı

Süleymanpaşa ilçesi Bedesten Çarşısı'nda uzun yıllardır bıçakçılık mesleğini sürdüren Murat Bıçakçı, bayram öncesinde işlerinin önemli ölçüde arttığını belirtti. Bıçakçı, "Kurban Bayramı yaklaşıyor, yoğunluk her gün artarak devam ediyor. Normalde günlük 50 olan bileme sayımız 150'lere ulaştı. İnsanlar artık bilinçlendi, son günü beklemeden geliyorlar" dedi.

"Seyyar satıcıya değil dükkana güvenin"

Murat Bıçakçı, sattıkları her bıçağın bilenmiş şekilde teslim edildiğini ifade ederek, "Her ustanın malını satmıyoruz, çünkü biz seyyar değil dükkan esnafıyız. Seyyarlardan alınan bıçaklar çoğu zaman bilenmemiş oluyor. Bizim bilenmiş bıçaklarla ise vatandaş zahmet çekmeden kurbanını rahatça kesebiliyor" diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşların hem kaliteli hem bilenmiş bıçaklara yöneldiğini vurgulayan Bıçakçı, "Mübarek günü sıkıntısız geçirmek isteyen herkes bıçağını zamanında getirmeli ve güvenilir esnaftan alışveriş yapmalı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Genel
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