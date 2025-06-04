Konya'da Bıçak Bileme Ustaları Kurban Bayramı Öncesi Yoğun Çalışıyor

Konya'da Bıçak Bileme Ustaları Kurban Bayramı Öncesi Yoğun Çalışıyor
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Konya'da bıçak bileme ustaları, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bıçaklarını biletmek için yoğun çalışıyor. Ustalar, kör bıçakların tehlikeli olduğunu ve keskin bıçakların ustanın elinde sanata dönüştüğünü belirtiyor. Bıçak bileme hizmetinin önemine dikkat çekiliyor.

Bilenmeyen bıçak hem kurbana hem de kesene zarar veriyor

KONYA - Konya'da vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi bıçaklarını biletmek için bıçakcıların yolunu tutarken, bıçak bileyen ustalar, kör bıçağın tehlikeli olduğunu, keskin bıçağın ise ustanın elinde sanata dönüştüğünü söyledi.

Konya'da tarih Bedesten Çarşısı civarında dedesi ve babasından sonra çocuk yaşta başladığı bıçak bileme işini sürdüren Ali Sami Özemiş, kurban keserken bıçağın bilenmiş olmasının önemli olduğunu söyledi. Bayram öncesi işlerin yoğunlaştığını belirten Ali Sami Özemiş, 1942 yılında ustasından bıçak bilemeyi öğrenen dedesinden toruna işin inceliklerini öğrenerek bu mesleği devam ettirdiklerini belirtti.

"Bıçak bilenmezse kurban yerinden kalkar, ortalığı dağıtır"

Bıçak bileme işi ve bıçak satışının bir sene hızlı bir sene yavaş gittiğini belirten Ali Sami Özemiş, "Bu sene yavaş senesi, geçen sene daha hızlıydı. Gelecek sene de daha hızlı olacağını tahmin ediyoruz. Sabah 8'de işe başlıyoruz, kurbana bir hafta kala gece 2-3'e kadar bıçak bileme işi yapıyoruz. Çok şükür, Allah kaza bela vermesin, işlerden memnunuz. Bıçak bilenmezse büyükbaş bir kurban yerinden kalkar, ortalığı dağıtabilir. Yaralanmalara sebebiyet verebilir. Kör bıçak her zaman tehlikedir ama keskin bıçak ustanın ellerinde güzel bir sanat meydana çıkarır. Bir aydan beri burada bıçak biliyoruz ama vatandaşlarımızın çoğu son günlere bırakıyor. Hem kendileri sıkışıyor hem de biz çok sıkışıyoruz, ellerimiz sıkışıyor. Çoğu müşteriye ertesi güne sıra veriyoruz. Kimiyle anlaşıyoruz, kimiyle anlaşamıyoruz. Vatandaşlarımız bir ay kala gelip getirmeye başlasınlar. Kendileri için de iyi olur. Bıçak bileme ücreti 30 lira. Satırlar 60 liradan başlıyor. Ağzının bozukluğuna göre satırı 70-80 lira olarak devam edebiliyor. Et makinesi takımları en büyüğü 120 lira, küçük orta boy 100 lira. Bıçak bileme 30 lira genelde" diye konuştu.

Bayram öncesi bıçakları hazırladıklarını belirten vatandaşlar kurbanlarını keseceklerini ifade ederek, Türk milletinin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM TAHA TAŞ - Genel
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