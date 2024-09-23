Kayseri'de Palamut Bolluğu Yüz Güldürüyor

(KAYSERİ - ÖZEL Palamutun bolluğu yüz güldürüyor

Balıkçı Ali Akçakaya :

"Son 5 yılın en bol palamudunun olduğu yılı yaşıyoruz"

KAYSERİ - Kayseri'de balıkçılık yapan Ali Akçakaya ; son 5 yılın en bol palamudunun olduğu sezonu yaşadıklarını söyleyerek, sezonun bereketli geçtiğini söyledi.

Balık sezonunun açılmasıyla palamutta bolluk yaşandığını dile getiren balıkçı Ali Akçakaya, fiyatının makul olmasından dolayı palamudun vatandaşlar tarafından taze olup, olmadığının sorgulandığını söyledi. 750 gramlık bir palamut balığının tane olarak 70 TL'ye satıldığını aktaran Akçakaya; "Bu yıl son 5 yılın en bol palamudunun olduğu yıl. İnşallah devamı gelecek diye bekliyoruz. Şu anda baya bereketli. Palamudun fiyatı çok makul. Vatandaş biraz daha makul olsun diye bekliyor ama bu fiyatlar gerçekten makul fiyatlar. Vatandaşların bu balığın taze olup, olmadığı konusunda tereddütleri var. Fiyatının cazip olmasından dolayı insanların aklına farklı soru işaretleri gelebiliyor. Ondan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Palamut balığı diğer balıklara benzemiyor. Bu balığın hamsi, çupra, alabalık gibi diğer balıklara göre bir farklılığı var. Palamut balığı biraz daha yumuşak ve nazik etli bir balık. İnsanların bu balığı evde fazla yıkamamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Palamudun pişirilmesinde püf noktalarını aktaran Akçakaya, iç organları ve kafası temizlendikten sonra içerisinde biraz kan birikebildiğini, o kanın da yıkanmak yerine süzülerek alınmasının daha doğru olduğunu aktardı. Akçakaya; "Yıkama işleminden dolayı balık parçalanıyor. Parçalanınca da insanların aklına farklı düşünceler geliyor. 'Balık bayat mı' diye düşünüyorlar. Bu konuda da çok soru alıyoruz. Bu balığın kendi yapısından dolayı kaynaklanan bir durum. Bu balığı aldıktan sonra sadece kanını arındırmak için süzme işlemi yapmalarını tavsiye ediyoruz. Balığın su ile temas etmemesi gerekiyor. Parlaklığı, solungaçlarının kırmızı olması ve balığın biraz daha diri olması taze olduğunu anlamak için yeterli. Bunun haricinde yumuşaklığı söz konusu. Yumuşaklığı balığın bayat olduğunu göstermiyor. Bu palamut balığına özel bir durum" ifadelerini kullandı.