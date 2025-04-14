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Kars'ta Gençler ATV ile Snowboard Keyfi Yaşadı

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Kars'ın Sarıkamış Kayak Merkezi'nde iki genç, ATV motoruna bağladıkları halatla snowboard yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Nisan ayında kayak pistlerinde kaymanın tadını çıkardılar.

Kars'ta 2 kişi ATV motora bağladığı halatla snowboard yaptı

KARS - Sarıkamış'ta 2 genç, ATV motor arkasına bağladığı halatla snowboard yaptı.

Türkiye en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşlar Nisan ayında pistlerde kaymanın keyfini çıkarıyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi ATV motor ile zirveye çıkan Umut Fendi ile Ömer Kurtuluş, daha sona zirveden aşağıya ATV motorun arkasına bağladı halata snowboard ile kaydı. O anları ise kafa kamerasıyla çekti.

Ömür Kurtuluş ATV motoru kullanırken, Umut Fendi ise Nisan ayında gönlünce kaymanın keyfini çıkardı. O anları anbe an kaydeden gençler, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET SEFA ÇETİNKAYA - Genel
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