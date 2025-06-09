İzmir Otogarı'nda Bayram Dönüş Yoğunluğu

İzmir Otogarı'nda Bayram Dönüş Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde İzmir Otogarı'nda dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Yolcular, tatil bölgelerinden dönerken ek otobüs seferleri ile karşılaşıyor. Otogar genelinde ve giriş-çıkış noktalarında trafik yoğunlaşırken, yolcular tatil anılarını paylaşarak iş hayatına dönüş hazırlıklarına başlıyor.

İzmir Otogarı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu

İZMİR - Kurban Bayramı tatilinin son gününde İzmir Otogarı'nda dönüş yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin ardından kente döneler ve tatil için İzmir'e gelenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Bayram tatili sebebiyle artan talepleri karşılayabilmek için birçok otobüs işletmesinin ek seferler koyduğu öğrenilirken tatil bölgelerinden dönen ve memleketlerine gitmek üzere yola çıkan yolcular, İzmir Otogarı'na geldi. Otogar içerisinde ve araç giriş-çıkış noktalarında, özel araçlarıyla gelen yolcular nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Bayram tatilinde eşinin memleketine gittiğini söyleyen Yusuf Acun, "Balıkesir Sındırgı'ya gittim. Kurbanı orada kestim. Ailece bir araya geldik, hasret giderdik, güzel vakit geçirdik. Şimdi kurban etini evime götürüyorum. Yarın iş başı yapacağım. Tatilden sonra adapte olmakta biraz zorlanacağım" dedi.

Tatilde şehir dışını tercih ettiler

Tatil içim memleketine gittiğini belirten Recep Bekar, "Samsun'a gittim ama dört gün çok kısaydı, zaten iki gün yolda geçti. Çok bir şey yapamadım, bu sene izinler de kısıtlıydı. Kamuda çalışıyorum, iş temposuna adapte olmaya çalışacağız, zor oluyor çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Bu bayram ilk defa dokuz gün izin verilmedi, genellikle en az bir hafta ya da on gün verilirken bu sene çok az izin alabildim. Yaz tatilinde planlarım var, muhtemelen yine Samsun'a gideceğim.

Tatili deniz kenarında geçirdiğini söyleyen Simge Dağdevir de "Marmaris'e gittik, çok güzeldi. Biz her yıl oraya gidiyoruz ve bu sefer de çok eğlenceliydi. Ailemizin bir kısmı orada yaşıyor, yüzdük, sonra akşam barlar sokağına gittik, orası çok kalabalıktı ve çok eğlendik. Sahiller de oldukça yoğundu. Marmaris Kalesi'ni gezdik, keyifli bir tatil oldu. Yarın da iş var. Bugün dinlenip yarına hazırlanacağım" diye söyledi.

Tatili fırsat bilen üniversite öğrencisi Cemre Korkut ise bayramda Bodrum'a gittiğini, orada ailesi ve akrabalarıyla güzel vakit geçirdiğini, şimdi ise okula gelip finallerine hazırlanacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - Genel
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