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İstanbul'da Kanola Tarlaları Sarı Renkle Büyülüyor

İstanbul'da Kanola Tarlaları Sarı Renkle Büyülüyor
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İstanbul Büyükçekmece'de binlerce dönüm alanda çiçek açan kanola tarlaları, şehre renk katıyor. Havadan görüntülenen bu sarı tarlalar, hem tarımsal üretimdeki önemini ortaya koyuyor hem de fotoğraf tutkunları için bir cazibe merkezi haline geliyor.

İstanbul kanola tarlaları ile süslendi

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de binlerce dönüm araziye ekilen kanolalar çiçek açtı. Havadan görüntülenen dev tarlalar İstanbul'un adeta sarı süsü oldu.

İstanbul'da önemli tarım arazilerine sahip olan ilçelerden Büyükçekmece'de kanola bitkileri çiçek açtı. Sarı renkli çiçeklerin oluşturduğu görsel şölen havadan çekilen görüntülere yansıdı. Bitkisel yağ üretimde kullanılmasıyla bilinen ve son yıllarda oldukça fazla ekilen kanolanın Büyükçekmece Gölü çevresini renklendirdi. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinde yoğun yetiştirilen ve Altın Sarısı olarak isimlendirilen Kanola tarlaları İstanbul'da yoğun yapılaşma yanında hemen dikkat çekiyor. Uçsuz bucaksız sarı tarlalar gören birçok vatandaş ise, aracından inerek fotoğraf çektiriyor. Tarımsal üretimin yanında adeta açık hava platosu olma özelliği taşıyan kanola tarlaları şehrin manzarasına renk katıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Genel
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