İstanbul'da Bahar Havası Etkili Olmaya Başladı
İstanbul'da soğuk havaların yerini bahar sıcaklarına bırakmasıyla birlikte Taksim'deki vatandaşlar sıcak havadan bunalmaya başladı. Yerli ve yabancı turistler, esnaf sıcak havadan korunmak için çeşitli önlemler aldı.
İstanbul'a bahar geldi
İSTANBUL - İstanbul'da soğuklar yerini bahar havasına bırakırken, öğlen saatlerinde artan hava sıcaklığı Taksim'deki vatandaşları bunalttı.
Geçtiğimiz haftaya kadar soğuk havanın hakim olduğu mega kent İstanbul'a bahar geldi. Sıcaklığın zaman zaman artması vatandaşları bunalttı. Taksim'de gezen yerli ve yabancı turistlerle esnaf sıcaktan korunmak için farklı çözüm yolları buldu. Bir esnaf kafasına ufak beyaz şemsiyeyle sıcaktan korunmaya çalıştı. Sıcak havanın yüzünü gösterdiği söyleyen esnaf, "Hava ısındı. Biz tedbirimizi aldık. Şemsiyemizi kafamıza taktık" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Genel