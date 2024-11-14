İphone ile Motosiklet Takası ve 1 Haftalık Kavurma Siparişi

Iphone ile motosikletini takas etti, üzerine de 1 hafta bedava kavurma yiyecek

BURSA - Bursa'da iki arkadaş İphone 13 ile motosikleti takas etti. Motosiklet karşılığında İphone 13 ve bisiklet veren genç 1 hafta boyunca da ekmek arası kavurma ısmarlayacak.

İznik ilçesindeki İphone motosiklet takası gündem oldu. İlçede yaşayan Mehmet Bozkurt ve Ertuğrul Temiz adlı iki arkadaş, teknolojinin geldiği noktada ilginç bir pazarlıkla dikkat çekti. Mehmet Bozkurt, arkadaşının motosikletini almak için Ip olduğu iphone 13 ve bisikleti takas etmeyi önerdi. Ancak işin ilginç kısmı burada bitmedi. Bozkurt, bu teklife ek olarak 1 hafta boyunca ekmek arası kavurma taahhüt etti.

Motosikletine karşı İphone 13, bisiklet ve 11 hafta ekmek arası kavurma teklifini kabul eden Ertuğrul Temiz, bu sıra dışı anlaşmanın ardından motosikletini arkadaşına devretti. Şahit olanların gülümsemelerine neden olan bu anlaşma, teknoloji merakının neler yaptırabileceğini gösteren ilginç bir örnek oldu.