Eleman Bulamadığı İçin 59 Yıllık Dükkanını Kapatmak Zorunda Kaldı

Eleman Bulamadığı İçin 59 Yıllık Dükkanını Kapatmak Zorunda Kaldı
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Tekirdağ'da 1966'dan beri köftecilik yapan Halil Sayı, eleman bulamadığı için dükkanını kapattığını açıkladı. Aylık 50 bin lira maaş vermesine rağmen nitelikli personel bulamayan Sayı, çıraklık eğitimine dikkat çekti.

Köfte değil eleman pişmedi: "Elemansızlıktan Kapattık"

Güreş ağası 59 yıllık köfte dükkanını kapattı, 50 bin lira maaş verdi, yine de eleman bulamadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde köftecilik yapan Güreş Ağası Halil Sayı, çalışacak personel bulamadığı için yıllardır işlettiği dükkanının kepenklerini indirdi. Dükkanın camına ise "Elemansızlıktan kapattık" yazısı asıldı.

Tekirdağ Güreş Ağası Halil Sayı, 1966'dan bu yana köftecilik yaptığını ve lezzetiyle adını duyurduğunu söyledi. Ancak son yıllarda çalıştıracak nitelikli eleman bulmakta zorlandığını, vasıfsız kişilerin bile kısa sürede yüksek ücret talep ettiğini belirtti. Bunun üzerine Sayı, dükkanının camına 'Elemansızlıktan kapattık' yazısı aşarak kepenk indirdi.

"Kazanamadığım için değil, adam bulamadığım için kapattım"

Halil Sayı, "Ben burayı neden kapattım? Bir personelsizlikten. İki 8 saate 2 bin lira para istiyor. Bunlar vasıfsız olanlar. Vasıflıları zaten tutamıyorsun. Yaz geldiği zamanda herkes üç kuruş para için kaçıyor. Bu iş yerini para kazanamadığım için değil, adam bulamadığım için kapattım" dedi.

Sayı, sektördeki ustalığını vurgulayarak, "1966'dan beri bu işi yapıyorum. Burası kurulduktan sonra daha iyi köfte yapan varsa ben adımı değiştiririm. Ben yemediğim şeyi müşterime yedirmedim. Müşterime çok üzülüyorum. Adam kalkıyor İstanbul'dan, İzmir'den buraya geliyor, ama geri dönüyor. Benim içim sızlıyor" ifadelerini kullandı.

"8 kişi çalıştırdım, 45-50 bin maaş verdim, yine de olmadı"

Halil Sayı, personele aylık 45 ila 50 bin lira maaş verdiğini, üç ayda bir de zam yaptığını belirterek, "7 erkek, 1 kadın toplam 8 kişi çalıştırıyordum. Oğlum dedi ki, baba zarar ediyoruz, bu kadar verdiğimiz para bize kalmıyor. Ben burada kışın adam mı besleyeceğim? Ben de kızdım, kapattım" diyerek işletmeyi neden kapattığını açıkça ortaya koydu.

"Çıraklık eğitimi şart, yoksa meslekler biter"

Sayı açıklamasında devlet yetkililerine de çağrıda bulundu. Çıraklık eğitiminin yetersizliğinden yakınan Sayı, "Bu çıraklık eğitimiyle ilgili geniş kapsamlı eğitim verilmeli. Çok önem verilmeli ve üzerinde durulmalı. Aksi takdirde meslekler biter. Neden eleman yetişmiyor? Çünkü herkes az iş, çok para, bol tatil diyor" dedi.

"İki elimle geldim, kendimi ve işimi severek buraya kadar geldim"

"1966'da 2,5 lira ile başladım. Ne anadan, ne babadan, ne de karıdan iki elimle geldim buraya, çalışarak. Çünkü işimi sevmişim, kendimi sevmişim" diyen Sayı, kendi çabasıyla bugüne geldiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Genel
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