Diyarbakır'da 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi

Diyarbakır'da 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi
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Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 157 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile 'Fener Alayı' yürüyüşü gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Türk bayraklı "Fener Alayı" yürüyüşü yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında 157 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve meşalelerle "Fener Alayı" yürüyüşü yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla "Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi. Merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camii önünden gençler ve vatandaşların katılımıyla başlayan yürüyüşte 157 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı. Katılımcılar, ilçenin tarihi bölgelerinde meşaleler taşıyıp erbane çalarak yürüyüşü tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Genel
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