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DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatında Helikopter Denize Acil İniş Yaptı

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatında Helikopter Denize Acil İniş Yaptı
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Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-II/2025 tatbikatı sırasında Antalya açıklarında bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını açıkladı. Helikopterdeki dört personelin sağlık durumu iyi.

MSB: "DENİZKURDU-II/2025 tatbikatında askeri helikopter denize acil iniş yaptı"

ANTALYA - Milli Savunma Bakanlığı, "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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