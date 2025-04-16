Bursalı Maratoncular Emniyet Teşkilatını Kutladı

Bursalı maratoncular emniyete koştu

BURSA - Türk Emniyet Teşkilatı'nın 180. yıldönümü dolayısıyla Bursalı 4 maratoncu, açtıkları pankartla birlikte 6 kilometre koştu. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde biten koşu sonrası sporcuları Şube Müdürü Mustafa Akıncı makamında ağırladı.

Türk Emniyet Teşkilatı'nın 180. yıldönümü sebebiyle Bursalı Yasin Avcı, Gülbeyaz Özdemir, Metin Bozkurt ve Emin Sonlu, açtıkları 'Polis Haftanız kutlu olsun' pankartıyla Kent Meydanı'ndan koşmaya başladı. Kent Meydanı'ndan başlayan maraton, 6 kilometre devam ederek Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde son buldu. Sporcuları kapıda karşılayan Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mustafa Akıncı karşılayarak makamında ağırladı.