Bolu'da Komandoların Gösterisi Alkışlandı

Bolu'da Komandoların Gösterisi Alkışlandı
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Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen komandoların özel gösterisi, izleyenleri etkiledi. Komandolar, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yaklaşık 10 metre yükseklikten salona iniş yaparak büyük alkış topladı.

Komandoların gösterisi dakikalarca alkışlandı

BOLU - Bolu'da 19 Mayıs salon programında komandolar, yaklaşık 10 metre yüksekten Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle salona iniş gerçekleştirdi. Gösteri dakikalarca alkışlandı.

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen salon programında, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi ekipleri damga vurdu. Etkinlik kapsamında hazırlanan özel gösteride komandolar, yaklaşık 10 metre yüksekten Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle salona iniş gerçekleştirdi. Komandoların halatlarla gerçekleştirdiği bu gösteri, izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Genel
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