Bayram Öncesi İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Artıyor

Bayram Öncesi İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbullular yollara düşerken, İstanbul'un çıkış noktalarında trafik yoğunluğu yüzde 40'a ulaştı. TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde kritik noktalarda gözlemlenen yoğunluk, akşam saatlerinde arttı.

Bayram öncesi İstanbul'un çıkış noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL - Bayram tatili nedeniyle mesai bitişiyle İstanbullular yollara düştü. TEM'in Ankara yönünde kritik noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında ve memleketlerinde geçirmek isteyen İstanbullular, akşam mesai saatinin sona ermesiyle birlikte yollara düştü. Kent genelinde trafik yoğunluğu akşam saatleri itibariyle yüzde 40 olarak ölçülürken TEM Otoyolunun Ankara istikametinde trafik akışı yoğun olarak ilerliyor. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen Çamlıca gişelerinde yoğunluk yaşanıyor. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken TEM'in Edirne istikametinde trafik akışının normal olarak seyrettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı

40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar

İnfaz paketi yürürlüğe girdi, ilk tahliyeler başladı
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.