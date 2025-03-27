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Balıkesir'de Berber ve Kuaförlerde Bayram Yoğunluğu

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Ramazan Bayramı öncesinde Balıkesir'deki berber ve kuaförlerde yoğun bir müşteri akışı yaşanıyor. Esnaf, artan talepleri karşılamak için mesai saatlerini esneterek hizmet veriyor.

Balıkesir'de berberler ve kuaförlerde bayram yoğunluğu

BALIKESİR - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayram öncesi kişisel bakımına özen gösteren vatandaşlar, berber ve kuaför salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Edremit Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Metin Koyuncu, bu yıl bayram hareketliliğinin esnafa bir nebze de olsa nefes aldırdığını belirterek, "Bayram yoğunluğumuz çok şükür bu sene iyi. Tabii ki eski Ramazanlar gibi değil ama geçen seneye oranla daha yoğun geçiyor" dedi.

Berberler ve kuaförler artan talepleri karşılamak için mesai saatlerini esnetti. Sabahın erken saatlerinde işe başlayan esnaf, gece yarısına kadar müşterilerini ağırlıyor. Koyuncu, "Mesai kavramını kaldırdık. Sabah dükkana giriyoruz, akşam çıkabiliyorsak ne mutlu bize. En kötü ihtimalle gece 24'e kadar çalışıyoruz" diyerek, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bayram öncesi yaşanan bu hareketlilik, esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşlar ise kuaför randevularını son güne bırakmamak için erkenden harekete geçiyor. Berberler ve kuaförlerde bayram yoğunluğunun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - Genel
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