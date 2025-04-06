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Adilcevaz'da Beklenmedik Kar Yağışı Besicileri Zora Soktu

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde aniden bastıran kar yağışı, yüksek rakımlı köylerde besicilere zor anlar yaşattı. Hayvanlarını meraya çıkaran besiciler, kar nedeniyle ağıllara geri dönmek zorunda kaldı.

Adilcevaz'da besicilere kar sürprizi

Meraya çıkarılan hayvanlar kar yağışı nedeniyle ağıllara geri getirildi

BİTLİS - Süphan Dağı eteklerindeki Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin yüksek rakımlı köylerinden meraya çıkarılan hayvanlar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yeniden ağıllara getirildi.

Adilcevaz'ın yüksek rakımlı köylerinde yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için meraya çıkaran besiciler, öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçeye bağlı Çanakyayla ve Cihangir köylerinde etkili olan kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü.

Çanakyayla köyünde yaşayan İbrahim Akkuş, "Mart ayında beklediğimiz kar nisan ayında geldi. Yazı beklerken kış tekrardan geri bastırdı. Sabah hayvanlarımızı otlatmak için meraya gönderdik ancak öğlen saatlerinde yağan kar yağışı nedeniyle tekrar köye geri getirmek zorunda kaldık. Kış için stok ettiğimiz ne otumuz kaldı ne de samanımız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Genel
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