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1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

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Bursa'nın İznik ilçesinde, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki 'Paşa' isimli dana, Kurban Bayramı'na birkaç gün kala 380 bin lira fiyatla alıcısını bekliyor. Dana, özenle bakılarak yetiştirilmiş ve bölgedeki en büyük kurbanlık olarak dikkat çekiyor.

Kurban Bayramı'na günler kala Bursa'nın İznik ilçesinde bir besi çiftliğinde 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" isimli dana, en çok ilgi gören kurbanlık oldu. Paşa'nın sahibi, kurbanlık danaya 380 bin lira istediğini belirtti.

TONLUK HAYVANA 380 BİN LİRA İSTİYOR

İznik ilçesinde besi çiftliği bulunan Hüseyin Yıldız, çok sayıda kurbanlık arasında en pahalısı olan "Paşa" isimli danasına gözü gibi bakıyor.

Kurban Bayramı'na günler kala, "Paşa" isimli danasına 380 bin lira isteyen Yıldız, "Özenle baktığımız ve Bursa'nın en büyüklerinden olan danamız 1 ton 200 kilogram ağırlığında. Alıcıları için özenle besledik. Artık ailemizden biri olan Paşa'nın canlı ağırlığı 1 ton 200 kilogram. Paşa'ya 380 bin lira gibi bir rakamı uygun gördük. Bu kurbanlığımız büyük bir hayvan olduğu için daha özel bir bakım istiyor. Her gün taramasını yapıyoruz, gerektiği günlerde yıkamasını yapıyoruz ve rahat ferah bir ortamda gayet sağlıklı besliyoruz. Veteriner hekimlerimiz ile çalışıyoruz. Bursa bölgesinin en büyük kurbanlığı" dedi.

1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZDEMİR YİĞİT - Genel
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