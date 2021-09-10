Gençlik ve Spor ile Kayseri Koleji arasında sporcuların eğitimi için işbirliği protokolü imzalandı
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Gençlik ve Spor ile Kayseri Koleji arasında sporcuların eğitimi için işbirliği protokolü imzalandı

Gençlik ve Spor ile Kayseri Koleji arasında sporcuların eğitimi için işbirliği protokolü imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ali Haydar Ersoy Kayseri Koleji Kurumları arasında yapılan işbirliği protokolünü Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Ali Haydar Ersoy Kayseri Koleji Müdürü Sebahattin Yılmaz imzaladı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ali Haydar Ersoy Kayseri Koleji Kurumları arasında yapılan işbirliği protokolünü Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Ali Haydar Ersoy Kayseri Koleji Müdürü Sebahattin Yılmaz imzaladı.

Bu protokol ile; Ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil eden ve ödül alan başarılı sporcuların Ali Haydar Ersoy Kayseri Koleji (Ali Haydar Ersoy Kayseri Koleji Ortaokulu, Ali Haydar Ersoy Kayseri Koleji Anadolu Lisesi'nde yüzde 100 burslu olarak eğitim görmeleri, eğitim-öğretim süreçlerinin sporcuların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, öğrencilerin kişisel, sosyal ve sportif gelişimlerinin sağlanması amaçlanmıştır.

Olimpik veya paralimpik spor dalları yarışmalarında son 2 yıl içinde altın, gümüş ve bronz madalya aldığı Bakanlık tarafından belgelendirilen sporculara Ali Haydar Ersoy Kayseri Koleji Okullarını tercih etmeleri halinde verilen kontenjanlar dahilinde, sınıflarını geçmek ve spor yaşamlarına devam etmek kaydıyla diplomalarını alıncaya kadar yüzde 100 eğitim bursu verilecektir.

Bu protokol, sporun ve sporcunun gelişmesi açısından önem arz ederken spor mu okul mu ikilemini de ortadan kaldıracaktır. - KAYSERİ

Gençlik ve Spor ile Kayseri Koleji arasında sporcuların eğitimi için işbirliği protokolü imzalandı
Gençlik ve Spor ile Kayseri Koleji arasında sporcuların eğitimi için işbirliği protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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