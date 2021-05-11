Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir 'i ziyaret etti.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğündeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Bakan Kasapoğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk,19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığınız meş'ale, istiklal mücadelemizin ilk adımıydı. Bu ilk adımdan 102 yıl sonra, yalnız Türkiye'nin değil, bütün insanlığın umudu olan gençlerimizle manevi huzurunuzdayız.Bu memleketin istiklalini hediye, istikbalini ise emanet ettiğiniz gençlerimiz, ülkesine ve miras kalan bütün değerlerine sadakatle sahip çıkıyorlar.Tarihimizin tüm kahramanlarından devraldığımız milli mücadele ruhu; gözleri umut ve kararlılıkla parlayan genç arkadaşlarımızın gönlünde hala yaşıyor, yaşamaya devam edecek.Onların gözlerindeki ışık, bu güzel vatanın geleceğini aydınlatıyor. Bütün gayretimiz, bu ışığın daha çok parlaması için var gücümüzle onların yanında olmak, desteğimizi her zaman yanlarında hissetmelerini sağlamaktır.Zorluklarla başa çıkmanın ne olduğunu altın harflerle yazan şanlı tarihimizden aldığımız güçle, Türkiye'nin yarınları için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.Bu duygularla, kalplerdeki coşku ve sevinci çoğaltacak Gençlik Haftası'nın kutlu olmasını diliyor; bağımsızlığımız ve bugünlerimiz için mücadele eden siz ve milli mücadelenin bütün kahramanlarını rahmet, hürmet ve minnetle yad ediyorum.

Ruhunuz şad olsun."

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ