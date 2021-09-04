Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ağrı'da öğrencileri sevindirdi
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ağrı'da öğrencileri sevindirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ağrı'da öğrencileri sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Ağrı'ya gönderdiği 46 adet bisiklet sahiplerine teslim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Ağrı'ya gönderdiği 46 adet bisiklet sahiplerine teslim edildi.

Bisikletler Merkez 2500 kişilik spor salonunda düzenlenen program ile Ağrı Ak Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız ve Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Bakan Kasapoğlu'nun kendilerine gönderdiği bisikletleri Milletvekili Çelebi'den alan öğrenciler Bakan Kasapoğlu ve yetkililere teşekkür etti.

Öğrencilerden Hamza Çelik, "Bu bisikletleri Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu gönderdi. Çok sevindik, çok mutluyuz. Bu gün de Milletvekilimiz sayın Ekrem Çelebi bizlere dağıtımı yaptı. Onlarda bizi çok mutlu ettiler" dedi - AĞRI

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ağrı'da öğrencileri sevindirdi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ağrı'da öğrencileri sevindirdi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ağrı'da öğrencileri sevindirdi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ağrı'da öğrencileri sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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