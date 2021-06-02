Gençlerimize Müjde! Antakya'mıza Yeni Spor Alanları Kazandırıyoruz
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Gençlerimize Müjde! Antakya'mıza Yeni Spor Alanları Kazandırıyoruz

Gençlerimize Müjde! Antakya'mıza Yeni Spor Alanları Kazandırıyoruz
Habermetre - Haberler | Toplum

GENÇLERİMİZE MÜJDE!

GENÇLERİMİZE MÜJDE!

ANTAKYA'MIZA YENİ SPOR ALANLARI KAZANDIRIYORUZ

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz Spor Toto Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında şehrin muhtelif yerlerinde olmak üzere toplam 11 adet spor tesisinin yapılacağının müjdesini verdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ile birlikte Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i Ankara'da bulunan makamında ziyaret ederek protokol imzalayan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, geleceğin teminatı gençlere yönelik sportif faaliyetler sunmak üzere 10 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve Serinyol Mahallesine yapılacak 1 adet nizami spor tesisinin hayata geçirileceğini müjdeledi. Başkan Yılmaz bu protokolden dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Başkan Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Antakya'mıza yapılacak 10 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve Serinyol Mahalle'mize yapılacak olan 1 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, soyunma odası ve portatif tribün protokolünü AK Parti Hatay Milletvekilimiz Sabahat Özgürsoy Çelik ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik ile birlikte imzaladık. Antakya'mıza hayırlı olsun. "

Başkan Yılmaz ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve nezdinde Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile AK Parti Hatay Milletvekillerine ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Protokol imza töreninin ardından AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Yayın Tarihi :

02 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre

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