Gençleri birikime yönlendirmek için yapılan 'Pes değil BES' şarkısı yayında
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Gençleri birikime yönlendirmek için yapılan 'Pes değil BES' şarkısı yayında

Gençleri birikime yönlendirmek için yapılan 'Pes değil BES' şarkısı yayında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Allianz Türkiye'nin, gençlere sigortayı eğlenceli bir dille anlatmak amacıyla, Allianz Motto Müzik ile çıkardığı 'Yanında' isimli albümünün üçüncü parçası 'Pes Değil, BES!' Apple Music ve Spotify'da yayında.

Allianz Türkiye'nin, gençlere sigortayı eğlenceli bir dille anlatmak amacıyla, Allianz Motto Müzik ile çıkardığı 'Yanında' isimli albümünün üçüncü parçası 'Pes Değil, BES!' Apple Music ve Spotify'da yayında. Gençleri, güvenli yatırım aracı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile tanıştırmayı hedefleyen şarkının klibi, sigorta şirketinin sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.

'Yanında Allianz, Hayatında Müzik' sloganıyla 4 farklı sigorta ve emeklilik ürününün, 4 farklı müzik türü kullanılarak anlatıldığı albümün 3'üncü parçası arabesk tarzında aranje edildi. Tasarruflarından istediği kazancı elde edemeyen gencin arabesk tadında hikayesini ve güvenilir bir yatırım arayışında Bireysel Emeklilik Sistemi ile tanışmasını anlatan şarkı, 'Paralarım BES'lenerek hiç durmadan büyüsün' mesajını veriyor.

"GENÇLERDE SİGORTA FARKINDALIĞINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Z kuşağını anlamanın ve onlarla bağ kurmanın kurumsal öncelikleri arasında yer aldığını belirten Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, "Gençlerde sigorta farkındalığını artırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda, gençlerimize müziğin gücüyle ulaşıyoruz. 'Sigorta' ve 'gençlik' kavramlarını dijital dünyayla buluşturmak için oluşturduğumuz 'Yanında' albümüyle YouTuber ve yayıncı kimliğimize, müzik ve klip yapımcısı kimliğimizi de ekledik. Albümümüzün 50 milyon erişim alan ilk iki parçasının gördüğü yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. 4 parçadan oluşan albümün üçüncü şarkısını da gençlerimizle buluşturuyoruz. 'Pes Değil, BES!' parçasında güvenli bir yatırım aracı arayışında olan gencimizin Bireysel Emeklilik Sistemi ile tanışmasına tanık oluyoruz. Albümün ilk yayımlanan şarkısı 'Yuvam' ile kombisi bozulan, elektrik kesildiği için bilgisayarı arızalanan, tatile giderken gözü arkada, evinde ve evcil hayvanında kalan gencin hayatından kesitler sunmuştuk. İkinci şarkı 'Fiyakalı ve Güvenli'de ise bayram tatiliyle birlikte yoğunlaşacak olan trafikte güvenli sürüş deneyiminin önemine dikkat çekmiştik. Gençlerimize ürünlerimizin sağlayabileceği faydaları, onların dinlemekten keyif alacağı notalarla anlatmaya devam edeceğiz" dedi.


Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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