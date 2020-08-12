Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları teknik direktör Nobre'ye güveniyor Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları Arda Kızıldağ ve Rahmetullah Berişbek, yeni teknik direktörleri Mert Nobre'nin kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları Arda Kızıldağ ve Rahmetullah Berişbek, yeni teknik direktörleri Mert Nobre'nin kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Kırmızı-siyahlı kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Arda, geçen sezonun kendisini için iyi geçtiğini belirterek, "Genç bir futbolcu olarak sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu senenin benim için daha iyi olacağına eminim. İlk 11'de oynamak için elimden geleni yapacağım. İlk günden son ana kadar mücadeleye devam edeceğim. Genç bir hocamız var ve bizim gibi genç oyuncular için bu şans. Futboldan gelen bir insan, bize çok şey katacaktır. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başkent temsilcisinin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Rahmetullah Berişbek ise yeni sezonun kendisi için daha iyi olacağın vurgulayarak, "Mert Nobre hocamız futbolcuyken bana çok yardımcı oluyordu. Profesyonelce yaşamam için sürekli tavsiyelerde bulunuyordu. Mert Nobre bizim için büyük şans. Hele ki Hacettepe'den de yedi kardeşimiz aramıza katılmışken... Bu sene diğer sezonlardan farklı bir Rahmetullah olacak. Ben de artık bir patlama yapmak istiyorum. İnşallah bu sezon benim için daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA