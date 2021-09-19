Gençlerbirliği maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, maça kazanmak için çıktıklarını, ancak sahadan istedikleri skorla ayrılamadıklarını ifade etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ise, maçın kendi lehlerine 3-1 veya 4-1'lik skorla sonuçlanması gerektiğini dile getirerek, "Oyuncularıma zor bir maça çıkacaklarını, ancak rakibimizin zaaflarının bulunduğunu da söyledim. Bu hataların üzerine gittiğimizde ve sahaya doğru oyunu yansıttığımızda çok gol pozisyonuna gireceğimizi biliyorduk. Özellikle kontra ataklarla bol pozisyon bulduk. Maçın ilk yarısında 3 net pozisyonumuz vardı. İkinci yarının başında rakibimizin baskısı olsa da özellikle ikinci golden sonra çokça pozisyona girdik. Dakika 70-75'e geldiğinde skorun 3-1 veya 4-1 olması gerekirdi. Bu tip goller kaçırdığınızda bu ligde son dakika golleri ile karşılaşabiliyorsunuz. Bunun için çok üzgünüz. Oyunu disiplini oynadık ve her şey planladığımız gitti her şey. Hak ettiğimiz maçta 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.