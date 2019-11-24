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Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Gençlerbirliği 1-0 geride götürdüğü karşılaşmayı Bogdan Stancu'nun son dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazanmayı başardı.

24.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:47
Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Alper Ulusoy'un yönettiği mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı. Ankara ekibine 3 puanı getiren golleri 82 ve 87. dakikalarda kaydetti. Kasımpaşa'nın golü, 54. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

GENÇLERBİRLİĞİ 3 MAÇTIR YENİLMİYOR

Hamza Hamzaoğlu'nun gelişi sonrasında 3 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği puanını 13'e çıkardı. 3 maçtır 3 puan sevinci yaşayamayan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak, Gençlerbirliği ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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