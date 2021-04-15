Gençlerbirliği ile Sivasspor 28. kez karşılaşacak

Süper Lig'in 35. haftasında karşılaşacak olan Gençlerbirliği ile DG Sivasspor, 28. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 35. haftasında karşılaşacak olan Gençlerbirliği ile DG Sivasspor, 28. kez rakip olacak.

Gençlerbirliği ile Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 28. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 27 maçta Sivasspor'un rakibine karşı 14 galibiyeti bulunuyor. Başkent temsilcisi ise Sivasspor'u 5 kez yendi. Taraflar 8 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki ekibin son mücadelesi bu sezonunun ilk devresinde oynanırken, Sivasspor sahasında oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 3-1 yenmişti. Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken bu skor en fazla alınan sonuç oldu.

Maçlar bol gollü geçiyor

Sivasspor ile Gençlerbirliği arasındaki müsabakalar bol gollü geçiyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar toplam 65 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 27 maçta rakip fileleri 37 kez havalandırırken, kalesinde ise 28 gol gördü.

Yatabare'nin Gençlerbirliği şansı

Tecrübeli oyuncu Mustapha Yatabare, Gençlerbirliği'ne karşı Sivasspor formasıyla çıktığı 3 Süper Lig maçında da gol katkısı yapmayı başardı. Yatabare, Başkent ekibine karşı 3 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.

Çalımbay'ın Ankara takımları karnesi

Ankara takımlarına rakip olduğu son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu maçlardan 9 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrılırken, 31 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı