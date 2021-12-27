Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlık çalışmalarına başladı
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas-koordinasyon çalışması yaptı.
Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın son bölümünde dar alanda top kapma oyunu ve çift kale maçla günü tamamladı.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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