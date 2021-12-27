Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlık çalışmalarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlık çalışmalarına başladı

Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlık çalışmalarına başladı
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas-koordinasyon çalışması yaptı.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın son bölümünde dar alanda top kapma oyunu ve çift kale maçla günü tamamladı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title