Gençlerbirliği ara transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençlerbirliği ara transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna kattı

01.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:20
Gençlerbirliği ara transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği 5 Ocak'ta başlayıp bugün sona erecek olan ara transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna katarken 2 oyuncu ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği 5 Ocak'ta başlayıp bugün sona erecek olan ara transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna katarken 2 oyuncu ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibi Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ederken, Trabzonspor alt yapısında yetişen ve son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Aktaş'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Kırmızı siyahlı ekip, pilot takımı olan Hacettepe'de forma giyen genç isimler Metehan Mert ve Yasin Davuş'u 28 kişilik kadroya dahil etti.

Gençlerbirliği dün akşam saatlerinde Brezilya'da Sport Recife forması giyen 29 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Mugni'yle ise sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.Öte yandan takımdan giden 2 isimse Mustafa Çeçenoğlu ve Berat Ayberk Özdemir oldu. Orta sahada görev yapan Mustafa Çeçenoğlu'nu sezon sonuna kadar Boluspor'a kiralanırken, 22 yaşındaki genç oyuncu Berat Ayberk Özdemir ise 2.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında 4.5 yıllığına kendisini Trabzonspor'a bağlayan imzayı attı.TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDIGençlerbirliği'nde ligdeki kötü gidişatın sonucunda teknik direktör değişikliğine gidildi. 14 Kasım 2020'de sportif direktörlük görevini bırakıp teknik direktörlük koltuğuna geçen Mustafa Kaplan, 5 maç üst üste yaşanılan puan kayıpları neticesinde istifa etti.Gençlerbirliği Kulübü, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdi.

Başkent ekibi, ligde 19 puanla 19'uncu sırada yer alıyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Defne Samyeli İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Mehmet Topal Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği ara transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna kattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 12:44:18. #1.16#
title