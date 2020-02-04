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Gençler güreş kursuna ilgi gösteriyor

Kilis'te, gençler, açılan güreş kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

04.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:00
Gençler güreş kursuna ilgi gösteriyor

'te, gençler, açılan güreş kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.


Kilis tarafından açılan güreş kursuna 40 Kilisli genç katılıyor. Halk Eğitim Müdürü , gençlerin boş zamanlarında yapmaları için güreş kursu açtıklarını, 40 kişinin bu kursa katıldığını söyledi. Halk Eğitim Müdürü Hasan Yiğit, Gençlerin yararlanması için çok sayıda kurs açtıklarını ifade ederek, "öğrencilerimizin 2020 yılında da . TYT ve AYT kursları başta olmak üzere, kuran-ı kerim kursları dahil olmak üzere ilimizde 550 kurs açtık. Sadece gençler değil, toplumun bütün kesimleri yararlanıyor. Yaşı kaç olursa olsun, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretiyoruz. Açılan kurslara Kilislileri bekliyoruz" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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