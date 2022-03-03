Genç sporcu, Aydın'a birincilikle döndü

MALATYA (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Turkcell Kulüpler Kros Süper Ligi Yarışması'da Aydın'ı temsil eden Cuma Özcan, birinci oldu.

Malatya'da organize edilen Turkcell Kulüpler Kros Süper Ligi Yarışması, U18 Erkekler, U18 Kadınlar, U20 Erkekler, U20 Kadınlar, Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar olmak üzere 6 ayrı dalda yapılan yarışmalarla Malatya'da gerçekleştirildi. 64 takım 357 sporcunun katıldığı yarışmada Aydın'ı temsil eden Cuma Özcan ise şampiyon oldu. U18 Erkek kategorisinde birinci ter döken Aydınlı sporcu Cuma Özcan dereceye girerek birinci oldu.

Sosyal medya üzerinden 'Şampiyon Cuma' başlığı ile paylaşım yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, genç sporcuyu tebrik etti. İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "2 Mart 2022 tarihinde Malatya'da yapılan Turkcell Kulüpler Kros Süper Ligi Yarışmasında ilimiz ve SEM sporcumuz olan Cuma Özcan birinci oldu. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Spor