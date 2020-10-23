Genç: "Play-off heyecanı yaşatmak istiyorum"
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Genç: "Play-off heyecanı yaşatmak istiyorum"

23.10.2020 15:48 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:53
Genç:

Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, bu sezon hedeflerinin play-off oynamak olduğunu söyledi.

Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, bu sezon hedeflerinin play-off oynamak olduğunu söyledi. Genç, "Ben bu şehre, bu kulübe bir kez daha play-off heyecanı yaşatmak istiyorum. Bunu da başaracak gücümüz ve yeteneğimiz var" dedi.

2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'da Kulüp Başkanı Hakan Genç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Genç, hedeflerinin play-off olduğunu söyleyerek, "Takım olarak ligi ilk 5'te bitireceğimize hem başkan olarak hem de yönetim olarak yürekten inanıyorum. Ben bu şehre, bu kulübe bir kez daha play-off heyecanı yaşatmak istiyorum. Bunu da başaracak gücümüz ve yeteneğimiz var. Futbolcularımız gerçekten yetenekli. Sadece takım ruhunu yakalayamamış olabiliriz. Onu da birkaç hafta içerisinde göreceğiz. Bizim takımımız bu ligde ilk 5 veya 6'da kesinlikle yer alacaktır. Çünkü basit bir takım değil, iyi bir ekibimiz var. Sivaslı futbolculara destek veriyoruz. Hocamızdan da memnunuz şu anda, takımımızdan da memnunuz. Biz bu takımın arkasında duracağız. Başarı istiyoruz. Olumsuzluklar da yaşanabilir, futbol bu. Yaşandığı zaman da çözüm neyse ona göre kararlar alacağız" diye konuştu.

"Kupada yükselmek istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerinin sorulması üzerine Genç, "Ziraat Türkiye Kupası'nda da aynı şekilde gerçekten yükselmek istiyoruz. Çocukların hepsi buraya başarı için geldiler. Gerçekten bunu çok istiyorlar. Ziraat Türkiye Kupası'nda da inşallah başarılı olacağız. Hedefimizde sadece başarı var. Biz basit bir takım değiliz" yanıtını verdi. - SİVAS

Genç: 'Play-off heyecanı yaşatmak istiyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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