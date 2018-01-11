Genç Müsiad Projelerini İşkur Müdürü Aktaş'a Anlattı

Manisa Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Faruk Erdoğan ve yönetimi, İŞKUR Manisa İl Müdürü Sinan Aktaş'ı ziyaret ederek, "24 Çok Geç" adlı projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Genç MÜSİAD Başkanı Faruk Erdoğan'a, Başkan Yardımcısı Uğur Özbek, yönetim kurulu üyeleri Fethi Erinöz ve Yunus Takeş eşlik etti. Kendilerini ağırlamalarından dolayı İŞKUR Müdürü Sinan Aktaş'a teşekkürlerini sunan Başkan Erdoğan, özellikle üniversiteden yeni mezun olan gençlerin iş hayatındaki uyum sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen "24 Çok Geç" projesi hakkında bilgi verdi. Erdoğan, "Üniversite öğrencileri mezun olduklarında ciddi bir uyum sorunu yaşıyor. Bunun sebebi sadece eğitime yani teorik bilgiye ağırlık vermeleridir. Pratik konusunda oldukça deneyimsizler. Yetersiz ve ilgisiz staj sebebi ile iş öğrenmeden mezun oluyorlar. Ayrıca iş deneyimleri, bilgileri, pratikleri olmadığından stajyer konumunda işe başlıyorlar. Tabi maaş talep ederek. İşverenler ise tecrübeli çalışan bulma konusunda sıkıntı yaşıyor ve iş pratiği olmadığından yeni mezun istemiyor. Böylelikle öğretimde yavaşlama olduğu gibi işsizlik oranında da artma yaşanıyor. İşe iki taraf açısından da sorun olan bu durumu ortadan kaldırmak için Genç MÜSİAD'ın hayata geçireceği bir proje '24 Çok Geç' Ülke açısından faydası, nitelikli çalışan ve hızlı-kaliteli üretim ile ileriye taşınacak" dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İŞKUR İl Müdürü Sinan Aktaş ise proje hakkında görüşlerini dile getirdi. Aktaş, "Sözü edilen konuyla ilgili sorunun biz de farkındayız. Bu konuyla ilgili üniversitemizle birlikte bir çalışma yapıyoruz. Genç MÜSİAD'ın yapacağı programlarda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Gençlerimize gerek kendi işlerini kurmalarında destek olmak için 'Girişimcilik Programı', gerek iş bulmalarını sağlamak ve istihdamı arttırmak amacıyla da işbaşı eğitim programlarını başarıyla uyguluyoruz" dedi. Aktaş, ayrıca Manisa'nın Milli İstihdam Seferliği kapsamında oldukça başarılı bir grafik sergilediğini vurguladı. - MANİSA