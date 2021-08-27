Genç milli yüzücüler FINA Maraton Dünya Serisi'nde yarışacak

19 yaş altı genç milli yüzücüler, Makedonya'nın Ohrid kentinde yarın düzenlenecek Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) Maraton Dünya Serisi'ne katılacakTürkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FINA tarafından gerçekleştirilecek şampiyonada mücadele edecek milli takımda dokuzar...