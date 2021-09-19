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Genç milli takım seçmeleri Kayseri etabı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Genç milli takım seçmeleri Kayseri etabı yapıldı

Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2007 doğumlu oyuncuları kapsayan 15 yaş altı seçmeleri, bölgelerde yapılan karşılaşmalarla devam ediyor.

Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2007 doğumlu oyuncuları kapsayan 15 yaş altı seçmeleri, bölgelerde yapılan karşılaşmalarla devam ediyor.

Kayseri Kadir Has Stadyumu Atatürk Spor Kompleksi Dış Sahada oynanan seçme maçı ile devam eden 15 yaş altı seçme karşılaşmaları, bu sene de TFF'nin bölge müdürlüklerinin belirlediği sahalarda organize ediliyor. Bölgelerde yapılan seçmeler sonucu oluşturulan takımların maçları, Genç Milli Takım antrenörleri tarafından izleniyor. Kayseri'de organize edilen seçme karşılaşmasını Genç Milli Takım antrenörlerinden Şenol Ustaömer, Güngör Şahinkaya, Mehmet Yıldırım, Zeki Önatlı, Turhan Sofuoğlu, Mehmet Bölükbaşı, Ahmet Ceyhan, Sinan Turhan ve Ömür Altunsöz izledi. Bölge Antrenörleri Koordinatörü Nevruz Şerif, Bölge Antrenörleri Sorumlusu Ahmet Gün, Bölge Antrenörü Ahmet İpek de seçme karşılaşmasını takip etti.

Genç Milli Takım antrenörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, U15 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak. - KAYSERİ

Genç milli takım seçmeleri Kayseri etabı yapıldı

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