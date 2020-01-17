Genç kadın babasıyla tartışan kardeşi tarafından kazara bıçaklandı
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Genç kadın babasıyla tartışan kardeşi tarafından kazara bıçaklandı

Samsun'da kardeşi ile babası arasındaki tartışmada araya giren genç kadın kazara bıçaklanarak hastanelik oldu.

17.01.2020 20:55 | Son Güncelleme: 17.01.2020 21:02
Genç kadın babasıyla tartışan kardeşi tarafından kazara bıçaklandı

'da kardeşi ile babası arasındaki tartışmada araya giren genç kadın kazara bıçaklanarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un ilçesi 'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. ile oğlu S.K. (26) arasında çıkan tartışmada D.D. (34) adlı kadın babası ile kardeşi arasına girdi. Bu sırada kardeşinin bıçak sallaması sonucu kazara yaralanan D.D., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.K. ise bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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