Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Erzurum'da kamp yapacak

Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Erzurum'da kamp yapacak.

Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Erzurum'da kamp yapacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Erkekler Milli Takım kampı, Palandöken'de 13-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kampa katılacak sporcular, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testlerini yaptırarak kamp programına katılabilecek.

Dmitriy Dudik, Abdulkerim Çintimar, Alper Solak, Barış Coşkun ve Eray Atalı'nın antrenörlüğünde düzenlenecek kampta 43 sporcu yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er