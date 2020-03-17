Gelişen ülke paraları %30 eriyebilir Koronavirüs salgınının dünya ekonomisini durma noktasına getirmesi sonrası Fed ve diğer merkez bankalarının 'bazuka' parasına rağmen, risk iştahındaki bozulma gelişen ülke paralarını hırpalayabilir.

Koronavirüs salgınının dünya ekonomisini durma noktasına getirmesi sonrası Fed ve diğer merkez bankalarının 'bazuka' parasına rağmen, risk iştahındaki bozulma gelişen ülke paralarını hırpalayabilir. Kaynak: Dunya.com