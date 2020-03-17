Gelişen ülke paraları %30 eriyebilir
Koronavirüs salgınının dünya ekonomisini durma noktasına getirmesi sonrası Fed ve diğer merkez bankalarının 'bazuka' parasına rağmen, risk iştahındaki bozulma gelişen ülke paralarını hırpalayabilir.
17.03.2020 05:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 05:08
Koronavirüs salgınının dünya ekonomisini durma noktasına getirmesi sonrası Fed ve diğer merkez bankalarının 'bazuka' parasına rağmen, risk iştahındaki bozulma gelişen ülke paralarını hırpalayabilir.
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Kaynak: Dunya.com