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Gelir kaybı yaşayan Galatasaray, bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelecek

Koronavirüs nedeniyle ciddi gelir kayıpları yaşayan ve elindeki futbolcuları satmakta zorlanan Galatasaray, transfer döneminde önceliği bonservisi bulunmayan oyunculara vermeyi düşünüyor.

27.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:00

Salgın arasında maddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da yönetimin hareket etmesi sınırlı hale geldi. Oyuncu satmadan transfer yapamayan sarı-kırmızılı ekip, maddi sıkıntılar yaşarken yönetimin yeni sezon için tek çıkar yolu bonservisi olmayan isimler.

2018'de UEFA ile 4 yıllık Finansal Fair-Play anlaşması imzalayan Galatasaray, oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Bu yüzden geçen sezon 5 ay forvetsiz kalan sarı-kırmızılı kulüp pandemi süreci sonrasında stoper sıkıntısı çekiyor. Yaz transfer döneminde de Fatih Terim ve yönetimi zor günler bekliyor. 80 milyon euroyu bulan takım bütçesini 60 milyon euro seviyesine çekmeyi planlayan Galatasaray, başta kiralık oyuncuları Diagne ve Babel olmak üzere oyuncu satışı yapmak istiyor.

Falcao, Feghouli ve Belhanda gibi yüksek maaş alan isimler için de sarı-kırmızılı kulüp teklifler bekliyor. Ancak futbol takımı şampiyonluktan kopma noktasına gelince Galatasaraylı yıldızların değeri düşmeye başladı.

OYUNCULAR İÇİN KİMSE TEMASA GEÇMİYOR

Şu ana kadar sarı-kırmızılılara sözleşmesi devam eden bir oyuncusu için bile teklif gelmedi. Kaleci, sağ bek, stoper ve orta saha takviyesi düşünen Galatasaray'ın sezon sonunda serbest kalacak oyunculara yönelmekten başka çaresi kalmadı. Satış yapması zor gözüken sarı-kırmızılılar, bonservise ayıracak bütçe oluşturamıyor.

SAVUNMADA SORUN VAR

Sakatlıklar ve cezalılardan dolayı bir türlü ideal stoper ikilisini kullanamayan Terim, bu hafta Donk-Lemina ile sahada olacak. Başakşehir deplasmanında sezon finaline çıkacak Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Galatasaray'da Luyindama, Marcao, Donk, Ahmet Çalık, Emin Bayram ve Lemina değişmeli olarak defansta görev yaptı. İdeal ikilisi Luyindama-Marcao olan Fatih Terim, stoperde 9 farklı kombinasyon denemek zorunda kaldı. Emin Bayram'ın tecrübesizliği nedeniyle Terim, mecburen Lemina'yı orta sahadan geriye çekecek ve Donk-Lemina ikilisi ilk kez birlikte görev yapacak.

GENÇLER KULÜBEDE

Başakşehir maçı öncesinde Galatasaray sakatlıklar nedeniyle bir hayli zorda. Fatih Terim ve kurmayları stoper ikilisini mecburen orta sahadaki iki silahı ile kurarken cezalı isimlerin de olması nedeniyle yedek kulübesi boşaldı. Altyapıdan gelen isimleri kenarda oturtacak olan Terim, Berk Balaban (yedek kaleci), Emin Bayram (yedek stoper), Yunus Akgün (yedek hücum) ve Erencan Yardımcı'ya (yedek forvet) maçın gidişatına göre süre verecek. Bu arada Galatasaray, dün takımda yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

(Sabah)

Gelir kaybı yaşayan Galatasaray, bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelecek
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