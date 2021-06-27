Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı
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Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı

Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Susurluk İlçesi Karapürçek Mahallesinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen Rahvan At Yarışları yapıldı.

Susurluk İlçesi Karapürçek Mahallesinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen Rahvan At Yarışları yapıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak geleneksel Rahvan At yarışlarına katılarak, dereceye girenlere kupalarını teslim etti.

Susurluk Karapürçek mahallesinde yapılan yarışlara katılan Vali Şıldak etkinliğin ülke genelinde bilinirliğinin arttırılması için çalışmalar yapılacağını belirttiği konuşmada, "Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Burası Osmanlı'dan kalan bir uygulamanın merkezi. At biniciliği buranın genlerinde var. At sevgisi, hayvan sevgisi buradaki insanların gönlüne işlemiş. Sizler bunu hala günümüzde yaşatmaya geliştirmeye gayret gösteriyorsunuz. Bu tür faaliyetleri devlet olarak çok önemsiyoruz. Geleneksel spor dallarının genç kuşaklara aktarılması, bu sevginin sıcak tutulması çok önemli. Bizi biz yapan manevi değerlerimiz, öz kültürümüz. Karapürçek bu anlamda büyük bir alkışı hak ediyor. Biz devlet olarak bütün kurumlarımız ile birlikte bu faaliyetin daha da geliştirilmesi, bütün ülkenin ilgisini çekecek bir etkinliğe dönüştürülmesi için gayret göstereceğiz. Yarışların daha coşkulu hale getirilmesi için çalışma yapacağız" diye konuştu.

Susurluk Karapürçek Mahallesi Yarış Sahasında düzenlenen yarışlara Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ve vatandaşlar katıldı. Yarış sonunda dereceye girenlere kupaları verildi. - BALIKESİR

Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı
Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı
Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı
Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı
Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı
Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı
Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı
Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı
Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı
Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı
Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı
Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı
Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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