"Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı" tamamlandı
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"Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı" tamamlandı

'Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı' tamamlandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom'un siber güvenlik alanında kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençlere eğitim fırsatı sunduğu "Siber Güvenlik Kampı" tamamlandı.

Türk Telekom'un siber güvenlik alanında kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençlere eğitim fırsatı sunduğu "Siber Güvenlik Kampı" tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen çevrim içi eğitim programını Fatih Sencer birinci, Enes Yılmaz ikinci ve Berkay Soylu üçüncü bitirdi.

"Siber Vatanın Kahramanları, Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı'nda" sloganıyla hayata geçirilen projede gençler, çevrim içi olarak alanında uzman isimlerden teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. 10 gün süren yoğun eğitim programına katılan gençler, siber güvenlik sektörünün öncü isimlerinin konuşmacı olduğu panellere de dahil oldu.

Program kapsamında gençler, CTF (Bayrağı yakala) yarışmasında mücadele edip eğlenceli aktivitelerde keyifli zaman geçirdi. Kamp sonunda birinci olan Fatih Sencer'e 15 bin TL, ikinci olan Enes Yılmaz'a 10 bin TL, üçüncü olan Berkay Soylu'ya ise 8 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin TL değerinde ödül verildi. Ayrıca, kampı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara "Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Başarı Sertifikası" takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, ülkeleri ve şirketleri tehdit eden siber saldırılara yönelik yetişmiş insan kaynağına destek olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla teknolojinin iyilik ve faydaya dönüştüğü tüm projelerimizde olduğu gibi ulusal güvenliğin kritik bir unsuru olan siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere de eğitim fırsatı sunmaktan memnunuz. Bu çerçevede Gelişim Üssü çatısı altında Türk Telekom Akademi'nin eğitim tecrübesini ve sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerle buluşturuyoruz. Bu alanda gelecek vadeden, istekli ve yetenekli gençleri sektörü kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip operatörü olarak, ülkemizin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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