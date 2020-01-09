: "Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi" - Christian Berger

09.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:14

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, projeler konusunda Türkiye'de belediyelerle başarılı bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Berger, Çanakkale Belediyesinin ana faydalanıcısı olduğu, "Şehir Eşleştirme Programı" kapsamında, AB'nin hibe desteği ve Kale Grubunun da mali katkısıyla sağlanan "Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi"nin kapanış toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Projenin, dünyadaki akıllı şehirlerin gelişmesi ve artması noktasında önemli olduğunu belirten Berger, bu konuda proje ortağı Çanakkale'ye bakıldığında ulusal anlamda insanları bir araya getiren önemli bir şehir olduğunu dile getirdi.

Berger, "Türkiye'de son derece başarılı bir şekilde belediyelerle çalışabiliyoruz. 20 projemiz var. Bu projelerin büyük bir kısmı artık kapanışa geliyor. Çanakkale'de de olduğu gibi kapanışa giden projeler var ve şunu gördük, bu projenin oluşturulması, bunun ötesine geçilmesi, tabii iş birliğinin devam etmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması, dostane ilişkilerin, insani ilişkilerin devam ettirilmesi demek." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Belediyesinin proje kapsamında İspanya'nın Tarragona Belediyesi ile eşleştiğini belirten Berger, Türkiye Bilişim Vakfı ile Tarragona Akdeniz Akıllı Kent Platformunun da proje ortağı olduğunu aktardı.

Akıllı şehirler konusunda büyükşehir belediyeleri ile çalıştıklarını dile getiren Berger, şunları söyledi:

"Biz aslında burada şehirleri ve belediyeleri, aynı zamanda teknolojiyi de bir araya getiriyoruz. AB inisiyatifi olarak baktığımız zaman internete ücretsiz erişim, wifi'ye ücretsiz erişim Avrupa'da şehir merkezlerinde sağlanmaya çalışılıyor. Aynı zamanda tabii ki şehrin altyapısı yani arkeolojik alanlar, sit alanları, bunun dışında kütüphaneler gibi alanların iyileştirilmesi söz konusu. Tabii ki bununla ilgili olarak mali desteğin sağlanması söz konusu. Bu sadece idealler değil, fikirler değil, bu aslında insanların hizmetleri aldığı alanlara yatırım yapmak da demek. Peki burada bizim hedefimiz nedir? Bizim gerçekleştirmek istediğimiz şey nedir sonunda? Buradaki hedef akıllı, sürdürülebilir şehirlerin sağlanması ama inovatif yani yenilikçi bir şehir olması gerekiyor ki bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılabilir olması gerekiyor. Buradaki kilit kelime, özellikle kent merkezlerinde vatandaşların hayat kalitesinin artırılması. İşin ekonomik boyutu da var. Tabii ki burada büyük rakamlar söz konusu. Burada 650 milyon avroluk bir paradan bahsediyoruz."

Berger, hem bundan hem de diğer projelerden öğrendikleri derslerin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Kapanış toplantısına Kale Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ferdi Erdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Müdürü Cemal Baş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Daire Başkanı Dursun Yıldırım Bayar, İspanya'nın Tarragona Belediye Başkan Yardımcısı ve Akıllı Kent Platformu Genel Müdürü Jordi Fortuny Guinart ile Çanakkale Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, akademisyenler, STK temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Ayrıca, Berger ve beraberindeki heyet, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Belediye Başkanı Ülgür Gö

Kaynak: AA

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