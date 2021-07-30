Gedson'u isteyen Galatasaray, Benfica'dan farklı bir yanıt aldı: Size Gabriel'i verelim
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Gedson'u isteyen Galatasaray, Benfica'dan farklı bir yanıt aldı: Size Gabriel'i verelim

Gedson'u isteyen Galatasaray, Benfica'dan farklı bir yanıt aldı: Size Gabriel'i verelim
Haberler.com - Haberler | Spor

Benfica'nın Gedson'u takımda tutma kararıyla Galatasaray'da planlar suya düştü. Ancak Portekiz ekibinden sürpriz bir öneri geldi. Benfica, ön libero, merkez ve on numarada da görev yapabilen Gabriel'in kiralık olarak verilebileceğini bildirdi. Bu konuda son sözü Fatih Terim söyleyecek.

Benfica, Gedson'u isteyen Galatasaray'a Gabriel'i önerdi. Hürriyet'in haberine göre; takımda tutulmasına karar verilen Gedson Fernandes yerine Galatasaray'a benzer özelliklerde olan Gabriel önerildi.

Gedson'u isteyen Galatasaray, Benfica'dan farklı bir yanıt aldı: Size Gabriel'i verelim

HEDEF GEDSON

Fakat Galatasaray'da Gedson transferi rafa kaldırılmış değil. Onun için ısrar sürüyor. Terim, Gabriel konusunda son sözü söyleyecek. Gabriel de özellikleri bakımından Gedson'a benzediği için bu sezon o bölgedeki eksikliği kapatabilir.

Gedson'u isteyen Galatasaray, Benfica'dan farklı bir yanıt aldı: Size Gabriel'i verelim

TERİM'E UYGUN PROFİL

Sol ayaklı Gabriel, savunma ve hücum özellikleri dengeli bir profil. Sol ayağını kullanıyor ve derin pasları var. Fatih Terim de bu tarz oyuncuları oldukça tutuyor. Önümüzdeki günlerde bu konu netlik kazanacak.

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Gedson'u isteyen Galatasaray, Benfica'dan farklı bir yanıt aldı: Size Gabriel'i verelim - Haberler Spor
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