Gedson Fernandes'in Galatasaray formalı paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında başarılı bir performansa imza atan Gedson Fernandes'i yeniden kiralamak istiyor. Yıldız futbolcu, Galatasaray formalı son paylaşımıyla transfere adeta yeşil ışık yaktı. Gedson kısa süre içinde paylaşımını silerken, bu hareketi görüşmelerin gizliliğine zarar vermemek için yaptığı düşünüldü.
Galatasaray'ın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i Fatih Terim yeni sezonda da takımda görmek istiyor. Yıldız futbolcu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı.
PAYLAŞIMI SİLDİ
Portekizli yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı. Gedson Fernandes, Galatasaray formalı paylaşımını daha sonra sildi. Benfica'nın Portekizli yıldızı, sarı-kırmızılı kulübe kiralamaya sıcak baktığı iddia ediliyor.