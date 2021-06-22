Gedson Fernandes'in Galatasaray formalı paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı

Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında başarılı bir performansa imza atan Gedson Fernandes'i yeniden kiralamak istiyor. Yıldız futbolcu, Galatasaray formalı son paylaşımıyla transfere adeta yeşil ışık yaktı. Gedson kısa süre içinde paylaşımını silerken, bu hareketi görüşmelerin gizliliğine zarar vermemek için yaptığı düşünüldü.