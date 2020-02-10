Geçen yıl 389 milyar liralık gayrimenkul satıldı

10.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:12

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde el değiştiren 2 milyon 338 bin gayrimenkulün satışında ibraz edilen tutar 389 milyar 239 milyon 975 bin lira oldu.