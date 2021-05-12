Gece yarısı evine giremeyen Arda Turan, sokakta sabahladı

Galatasaray forması giyen Arda Turan, 4-1 kazandıkları ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdıkları Yukatel Denizlispor deplasmanı dönüşü evinin anahtarlarını tesislerde unuttu. Site sokağında arabasının içinde geceyi geçiren Arda, "Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım" paylaşımı yaptı.