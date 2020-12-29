Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolundaki köprü birleşim yerindeki çalışma tamamlandı
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Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolundaki köprü birleşim yerindeki çalışma tamamlandı

29.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:02
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolundaki köprü birleşim yerindeki çalışma tamamlandı

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolundaki köprü çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolundaki köprü çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gebze-Orhangazi-İzmir ücretli otoyolunun (91+200 kilometresi) Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde köprü birleşim noktalarında meydana gelen çökme nedeniyle 20 Aralık'ta çalışma başlatıldığı anımsatıldı.

Otoyol A.Ş. tarafından yürütülen çalışmaların tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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